Geheimdienst-Treffen zwischen USA und Russland

Die Ukraine sei im Voraus über die Reise von Burns in die Türkei informiert worden, wurde ein Sprecher der US-Regierung in Medienberichten zitiert. „Wir halten entschieden an unserem Grundsatz fest: Über die Ukraine wird nichts ohne die Ukraine entschieden.“ Die Regierung in Kiew fürchtet, zu einem Frieden mit umfangreichen Konzessionen an Russland gedrängt zu werden.