Einigkeit bei Atomwaffen, Taiwan als „rote Linie“

Taiwan dankt USA für Unterstützung

Taiwan begrüßte indes den Einsatz der USA für den Status quo der demokratischen Inselrepublik. Nach dem Treffen zwischen Biden Xi sagte Regierungssprecher Xavier Chang am Montag in Taipeh, Taiwan sei dankbar, dass Biden seinen Widerstand gegen eine einseitige Änderung des Status quos und eine Untergrabung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße bekräftigt habe. Es zeige, dass die Erhaltung des Friedens in der Meerenge ein „gemeinsamer Wunsch“ der Weltgemeinschaft sei.