Jennifer Aniston trauert um verstorbenen Vater

„Du warst einer der wunderbarsten Menschen, den ich je kannte. Ich bin so dankbar, dass du in Frieden in den Himmel aufsteigen konntest - und ohne Schmerzen“, schrieb die 53-jährige Aniston in dem Posting. „Und am 11.11. noch dazu! Du hattest immer das perfekte Timing. Diese Zahl wird für mich jetzt für immer eine noch größere Bedeutung haben. Ich werde dich bis ans Ende aller Zeiten lieben."