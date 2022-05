Jennifer Aniston sprach über Ehe-Aus mit Brad Pitt

Jennifer Aniston und Brad Pitt galten in den 2000ern als absolutes Traumpaar, bevor die Ehe 2005 in die Brüche ging. Ein Jahr zuvor endete auch Anistons Erfolgsserie „Friends“. Im großen Show-Finale von Ellen DeGeneres verriet die Schauspielerin nun, dass sie damals durch keine leichte Zeit gegangen sei. „Weißt du, ich wurde geschieden und ging in Therapie. Und dann habe ich einen Film namens ,Trennung mit Hindernissen‘. Ich habe mich wirklich in die Enden hineingesteigert“, lachte die 53-Jährige.