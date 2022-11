Mit Schwung aus dem Sommer in den Winter

„Seit 10. November läuft der Skibetrieb am Mölltaler Gletscher. Der Temperatursturz ermöglicht in anderen Skigebieten wohl einen Saisonstart in der ersten Dezemberwoche“, so Manuel Kapeller-Hopfgartner, Seilbahnen-Fachgruppenobmann. In den Winter gehe man mit dem Schwung aus dem Sommer: 1,1 Millionen Gäste wurden von 6. 5. bis 5. 11., in der längsten Sommersaison aller Zeiten, befördert: plus 1,6 %. Kapeller-Hopfgartner: “Die Schneesehnsucht ist groß, die Buchungslage gut.“