John Deere lüftete selbst Geheimnis um Mega-Deal

Nicht nur mehr Platz entsteht, auch die Automatisierung in der Produktion wird ganz klar vorangetrieben. Was sich abzeichnet: In Rainbach liegt der Fokus auf die Entwicklung und den Bau von Prototypen. In den USA und in Saran/Frankreich sind eigene Produktionen geplant, die die Serienfertigung übernehmen werden. In Nordamerika ist noch keine Standortentscheidung gefallen.