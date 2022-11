SPÖ fordert Schaffung eines Energiewendefonds

Die SPÖ fordert die Schaffung eines etwa 20 Milliarden Euro schweren Energiewendefonds. Dieser solle sich an Unternehmen beteiligen, die für die Energiewende wichtig sind. Auch in Forschung und ein Rohstoff-Recycling-System soll investiert werden. Das Ganze ist Teil eines Fünf-Punkte-Plans für eine „neue Industriepolitik“, den die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Montag mit der ehemaligen Industriemanagerin und früheren SPÖ-Staatssekretärin Brigitte Ederer präsentiert hat.