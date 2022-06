Energiewende soll trotz Atomenergie möglich sein

Im Betrieb verursache ein AKW nur sehr geringe Emissionen. Anders sehe es jedoch bezüglich des Uranabbaus aus, welcher sehr energieintensiv sein könne, sagte Nikolaus Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Boku Wien. Er hielt einen Vortrag beim Symposium „Impact Lech“ in Lech am Arlberg (Vorarlberg). Beim Abbau von Uran stelle sich die Frage, ob für diesen erneuerbare Energie verwendet werde oder nicht. Jedenfalls sei ein Kernkraftwerk keine CO₂-freie Quelle.