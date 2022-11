„Dann krachte der Putz von der Decke“

Eine Waschküche über der Wohnung von Violetta W. wird zum Albtraum. Neben Schimmel durch die Feuchtigkeit, fällt auch der Putz von der Decke. Erst nach zwei Monaten wurde die Waschküche von Wiener Wohnen geschlossen. Dann war es aber schon zu spät für die Schäden an der Wohnung. Vor wenigen Tagen hat sie Risse an der Decke bemerkt, kurz darauf fiel der Putz von der Decke. Indes müssen Mieter frieren, weil im Wohnhaus große Löcher klaffen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf kone.at/wien.