Flüchtlingszelte weg, dafür wieder Container

Container bei der Kaserne

Inzwischen wurden aber wegen der Unterkunftnot bei der Kaserne in Hörsching Container aufgestellt, die es hier schon einmal gegeben hatte. Und von dort werden Asylwerber in die Landesbetreuung übergeben. Etwa nach Hirschbach im Mühlkreis, wo nun das von Gemeinde und Bevölkerung bekämpfte Quartier in der ehemaligen Disco „Cheese“ aufgemacht hat. Hier werden aber vorerst nur 16 Personen untergebracht, das hat in der Vorwoche der Betreiber auch der „Krone“ bestätigt, aber es gibt - falls alles glatt läuft - die Option zm Aufstocken auf 40 Personen mit Jahreswechsel.