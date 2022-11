Container statt Zelte: „Sicher nicht mit mir“

Eskalation – darauf läuft es in St. Georgen im Attergau hinaus. Die 17 Asyl-Zelte müssen bekanntlich nach dem Baurechts-Bescheid des Bürgermeisters geräumt und entfernt werden. Einer Alternativlösung seitens des Innenministeriums am Areal des Erstaufnahmezentrums gibt Ortschef Ferdinand Aigner eine Abfuhr: „Man fragte an, ob Container errichtet werden dürfen. Ich hab’ gleich nein gesagt, weil es mit der Widmung und dem Baurecht wieder Probleme gegen würde. Außerdem leisten wir unseren Beitrag zur Asylproblematik in der Gemeinde mit dem bestehenden Gelände mehr als genug“, will sich der Ortschef auch die Schuld für die von der Betreuungsagentur in Aussicht gestellt Obdachlosigkeit der 100 Zeltbewohner „nicht umhängen lassen“.