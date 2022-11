NBA: Washington Wizards stellten Utah Jazz kalt

Die Washington Wizards haben sich in der Basketball-Liga NBA gegen die Utah Jazz durchgesetzt und damit eines der formstärksten Teams geschlagen. Mit 31 Punkten und zehn Rebounds war der Lette Kristaps Porzingis beim Heim-121:112 am Samstag (Ortszeit) einer der Väter des Erfolgs. In der Western Conference haben die Jazz dem ungeachtet die beste Bilanz aller Teams.