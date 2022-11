Hausbesetzung in Tirol: Aktivisten zogen wieder ab

Besetzt wurde das Hotel von Aktivisten der Gruppe „Pradl für alle!“. Ihnen stoßen die vielen leer stehenden Wohnräume in Tirol sauer auf, zumal Flüchtlinge „in Zeltlagern oder Massenunterkünften leben müssen“. Zimmer oder Wohnungen für alle Menschen in Österreich, freie Wahl des Wohnorts und Bewegungsfreiheit forderten die Hausbesetzer ein. Zudem verlangten sie Zutritt für all zu den Lagern.