Diebesbande hortete Waffen und Drogen in Wohnung

Aufmerksam auf die Bande wurde die Polizei, weil sie am Mittwoch über einen Fahrraddiebstahl in Deutschland verständigt wurde. Der Besitzer hatte dieses mit einer Ortungsapp in Mayrhofen gefunden. Zeitgleich wurde bei den Beamten auch ein E-Scooter-Diebstahl angezeigt. Durch die Standortdaten fanden die Ermittler schließlich einen Pkw, in dem sich neben dem Fahrrad und dem E-Scooter auch eine Motorsäge befand.