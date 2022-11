Für Hartberg ist gegen Rapid ein Tag der Wahrheit

Den Austausch mit Sportchef Erich Korherr: Wir wissen, dass wir in dieser Zeit Fehler gemacht haben. Umsonst ist man nicht da drinnen. Da lügt sich auch niemand in den Sack. Wir haben einen sehr korrekten Austausch und Erich Korherr vermittelt mir nicht das Gefühl, dass ich am seidenen Faden hänge. Natürlich merke ich im Umfeld eine Unzufriedenheit und dass im Stadion teils eine negative Stimmung herrscht. Aber das ist normal, wenn man Letzter ist. Es ist klar, dass die Leute unzufrieden sind.