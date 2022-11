Ex-Kanzler Franz Vranitzky warnte im „Krone“-Interview vor dieser Entwicklung: „Es wird tage- und wochenlang über Untersuchungsausschüsse berichtet und geredet. Die bedauernswerte Situation an den Universitäten aber bleibt auf der Strecke. Und auch viele andere Dinge, die in der Tragweite und in der Tiefe des Geschehens viel wichtiger sind.“