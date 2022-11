Uni-Hilfeschrei: Minister Polaschek ist gefordert

Freilich müsse man die aktuelle Krisensituation berücksichtigen, sagt die in Deutschland geborene Forscherin Sabine Seidler. Aber viele andere Bereiche seien vergleichsweise viel besser gefördert worden als die Universitäten. „Wenn ich höre, man will verhandeln, dann bin ich schon skeptisch. Man muss der Politik sagen, Leute, ihr müsst was tun. Ich werde hier auch nicht nachgeben.“