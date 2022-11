Minister Polaschek will neue Auslandsschulen

Der Staat Österreich betreibt die Auslandsschulen aus mehreren Gründen: Das Bildungsangebot im jeweiligen Land soll bestärkt, junge Menschen sollen unterstützt und mit Österreich in Verbindung gebracht werden. Unterrichtet wird auch auf Deutsch. In Hinblick auf den massiven heimischen Arbeitskräftemangel sollen so Fachkräfte von morgen ausgebildet werden - das Angebot richtet sich an Auslandsösterreicher als auch Kinder und Jugendliche aus dem jeweiligen Gastland.