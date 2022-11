Heftiger Meinungsstreit um Budget für Bildung

Bildungsminister verteidigt Investitionen

Aus Polascheks Ministerium verweist man auf bereits umfassend getätigte Investitionen. Neben den 10 Prozent für 2023 habe es zuletzt 200 Millionen für Schulequipment und 480 Millionen während der Pandemie gegeben. Die Kritik am „geplanten“ Sparmodus? „Es sind lediglich Prognosen. Wir können jetzt noch nicht wissen, was in ein oder zwei Jahren ist, wie sich die Inflation entwickelt. Jedenfalls werden wir beobachten und adaptieren.“