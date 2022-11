17-Jähriger feuerte auf Bahnhof mehrere Schüsse ab

Am Donnerstag gegen 21 Uhr hantierten die beiden Wolfsberger mit der vorerst unbekannten Schusswaffe im Bereich des Bahnhofes St. Paul im Lavanttal herum. „Dabei gab der 17-Jährige drei Schüsse senkrecht in die Luft ab“, schildert ein Polizist. Danach gingen die Burschen in die Nähe der Wartehalle, wo der 18-Jährige die Waffe aus seiner Jackentasche holte, um diese - laut eigenen Angaben - zu entladen und zu sichern.