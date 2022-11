Countdown zum Advent am Wolfgangsee läuft

Wenn die Kerze in der 16 Meter hohen, schwimmenden Laterne vor St. Wolfgang im See flackert, ist das ein untrügliches Zeichen für den Wolfgangseer Advent. Von 18. November bis 18. Dezember erstrahlen St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl im Weihnachtsglanz. Die WolfgangseeSchiffahrt bringt Passagiere in alle drei Weihnachtsorte. Auf dem Zwölferhorn und auf der Schafbergalm kommen Besucher in den Genuss von außergewöhnlichen Berg-Erlebnissen. Entlang der Schafbergbahn wurde heuer ein Drei-König-Erlebnisweg eingerichtet.