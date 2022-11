Rihanna schlüpft nach Geburt wieder in Dessous

Rund sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes schlüpfte Rihanna wieder in aufreizende Dessous ihrer eigenen Wäschelinie Savage X Fenty - und machte damit ihre Fans ganz wild. Ihre heißen Kurven verpackte die Sängerin nämlich nicht nur in ein Spitzenbustier samt Strumpfbändern und Höschen, sondern auch in ein aufreizendes Stückchen Stoff, das nicht nur transparent ist, sondern auch am Rücken geschnürt wird.