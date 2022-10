„House of the Dragon“-Star in sexy Rihanna-Dessous

Am Wochenende wurde die neueste Kampagne von Savage X Fenty veröffentlicht. In den verführerischen Designs von Rihanna zeigt sich dieses Mal „House of the Dragon“-Star Olivia Cooke. Die Schauspielerin, die in der Prequel-Serie zu „Game of Thrones“ als Lady Alicent Hohenturm zu sehen ist, schlüpfte in gleich mehrere Lingerie-Modelle aus der neuen Kollektion der Sängerin.