Rihannas heiße Kurven-Show sorgt für Furore

Mit ihren heißen Dessous-Kreationen sorgt Rihanna in den letzten Jahren für fast so viele Schlagzeilen wie mit ihrer Musikkarriere. Am Mittwoch wurde zum vierten Mal die große Savage-X-Fenty-Show aufgezeichnet, die am 9. November auf Amazon Prime ausgestrahlt werden soll. Dabei waren unter anderem Topmodels wie Cara Delevingne und Irina Shayk. Doch die Sängerin setzte vor allem Kurven-Stars wie Vanessa Romo oder Precious Lee perfekt in Szene.