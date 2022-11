Vier Städte und ein Konzept für ihre Ortskerne

Wenn von Bruneck (Südtirol), über Lienz, Hermagor bis nach Spittal alle an einem Strang ziehen, kann Großes entstehen. Gelingen soll das mit einem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“, kurz ISEK, das bereits seit einigen Jahren in einer Städte-Charta zwischen den vier Gemeinden beschlossen wurde. Das Ziel dieser überregionalen Zusammenarbeit ist klar: Die Zukunft selbst in die Hand nehmen und innovative, lokale Strategien zur Gestaltung der Innenstädte umsetzen.