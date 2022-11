Schnee-Sauna: Frieren ist jetzt das neue Wellness

In die Sauna geht man, um zu schwitzen - oder? Nicht bei der Schneesauna: Hier tritt der Saunierer in einen nasskalten Raum und gibt sich bei Minus 10 Grad der Kälte hin. Aber wer ist die Zielgruppe für so etwas - Wüstensöhne, die den Winter nur aus Erzählungen kennen? Und ist ein Besuch in einer Schneesauna tatsächlich wohltuend? Wir haben nachgeforscht.