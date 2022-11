Wenn keiner kellnert, kommt die Roboterbrigade

Sie zapfen sechs Halbe Bier auf einmal, tragen 40 Kilo Speisen und Getränke durch die Gaststube und (siehe Video) mixen Cocktails: Auf der „Alles für den Gast“ sind die Roboter los. Vom Start-up bis zum Großausstatter preisen in Salzburg zahlreiche Firmen die kybernetischen Arbeiter an und stoßen auf reges Interesse unter den händeringend Personal suchenden Gastronomen. Doch während die Robotik-Branche in eine goldene Zukunft blickt, ist die Messe für andere Aussteller ein Totalausfall.