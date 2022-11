Miteinander oder Würgegriff?

Lange wurde im Korruptionsausschuss in Wien ohne sonderliches Interesse an der blau-gelben Politik getagt. Aber exakt am Tag, als der Wahltag beschlossen worden ist, wurden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner auf Drängen der SPÖ ins Parlament vorgeladen. Die anderen Parteien, heißt es, seien von der SPÖ kurzfristig informiert worden.