Johanna Mikl-Leitner in der Thomas-Schmid-Falle?

Noch dominiert in der ÖVP das Triumphgeheul über die Entschlagungsorgie von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid im Untersuchungsausschuss. Rasch wird dieses Erfolgsgefühl der Ernüchterung weichen. Denn ausgerechnet am selben Tag, an dem eine neuerliche Ladung von Thomas Schmid in den U-Ausschuss beschlossen wurde, einigte man sich in Niederösterreich auf den Wahltag. Am 29. Jänner werden die Karten im wichtigsten ÖVP-Bundesland neu gemischt. Schmid wird wie ein Damoklesschwert über diesem Wahlkampf hängen.