Pizzeria „Mio“: Ein Stück Neapel in der Donaustadt

Wer in nächster Zeit durch Wiens größtes Einkaufszentrum „Donauzentrum Westfield“ spaziert, wird um das neueste Lokal von Gastronom Jakob Baran nicht herumkommen. Als erste Pizzeria in Wien-Donaustadt servieren die „Mio“-Pizzaiolos authentisch neapolitanische Pizzen nach geschütztem Originalrezept. Bei der Eröffnung am 29.10 fand das süditalienische Feinschmecker-Etablissement bei den Besuchern bereits großen Anklang. „Scheinbar hat die Donaustadt auf uns gewartet“, zieht der Inhaber Resümee.