Auto geriet beim Praterstern plötzlich in Brand

Löscharbeiten mit Atemschutz

Die Feuerwehr musste anrücken. „Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Löscharbeiten unter Atemschutz vorgenommen werden mussten“, so Sprecher Christian Feiler gegenüber krone.at. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, mit einer Wärmebildkamera sei in der Folge das Fahrzeug noch einmal kontrolliert worden, um etwaige Glutnester zu entdecken. Der Pkw wurde im Anschluss daran auf Transportrollen gestellt. Er konnte danach von der Straße gebracht und gesichert abgestellt werden.