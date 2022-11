„Schlimmste Nachricht“ für Argentinien kurz vor WM

Große Chance für Palacios?

Laut argentinischer Medien könnte der Ausfall von Lo Celso die Chance für Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen sein. Bis 14. November hat Scaloni noch Zeit, seinen Kader mit den 26 Spielern für die WM bekannt zugeben. Der Coach selbst kam mit einer Delegation bereits in der Nacht auf Dienstag in Doha an. Bevor die Argentinier am 22. November ihr erstes Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien bestreiten - weitere Gegner sind Mexiko und Polen - bestreiten sie am 16. November noch ein Testmatch gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi.