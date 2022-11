Mordverdächtiger: „Hatte nie Kontakt mit Opfer“

„Ich habe mit dem Mord nix zu tun. Ich bin unschuldig“, sagt der allein lebende Installateur. Er will die Seniorin weder gekannt noch mit ihr Kontakt gehabt haben - selbst in ihrer Wohnung will er nie gewesen sein. Aber: 14 DNA-Spuren am Tatort und sogar unter den Fingernägeln des Opfers sind „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ seine. Seine Erklärung: Das Genmaterial sei „eingeschleust“ worden. Angeblich über Handschuhe, die er Tage zuvor im Stiegenhaus abgelegt hatte. Den Stoff, wo die Leiche drinnen war, hatte er auch dort abgelegt.