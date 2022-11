Bonus für Pfleger ist kein dauerhaftes Dankeschön

Dass sich die knapp 23.000 Beschäftigten, die in Niederösterreich in der Pflege arbeiten, eine finanzielle Anerkennung für ihren schier unermüdlichen Einsatz an der Grenze des Menschenmöglichen längst verdient haben, ist unbestritten. Und dass jedem einzelnen von ihnen die 500 Euro, die das Land - wie berichtet - jetzt als „Pflegeprämie“ auszahlt, von Herzen vergönnt sind, ist selbstverständlich. Und doch haftet diesem Bonus ein schaler Beigeschmack an. Aus zweierlei Gründen.