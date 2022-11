Niederösterreich: Noch heuer 1700 € Pflegeprämie

In Niederösterreich sind 23.000 Kräfte in Niederösterreich im Einsatz, die betreuen, versorgen und pflegen. „Wir wissen und schätzen die tagtäglich geleistete Arbeit. Und genau aus diesem Grund arbeiten wir seit Jahren an der Attraktivierung des Gesundheits- und Pflegebereichs.“ Für diese Initiative gibt Niederösterreich zusätzlich elf Millionen Euro aus, denn „die Menschen müssen darauf dass ihre Medizinische und Pflegeberufe sollen attraktiver werden

Generell will Niederösterreich medizinische und Pflegeberufe attraktiver machen. Die Einstiegsphase soll entfallen: In Zukunft bekommen u.a. Hebammen und Heimhelfer statt bisher 90 direkt 100 Prozent des Gehalts. Zudem stärke man mit einem neuen Spitalsärztegesetz die Wettbewerbsfähigkeit um Ärzte.