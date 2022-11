NASA ermittelt nach Brand in Kalifornien

Dustin und Jeanette Procita haben am Freitag ihr Haus durch einen Brand verloren. Das kalifornische Ehepaar trauert zudem um einen seiner beiden geliebten Hunde und ist überzeugt, dass ein Meteorit bei ihnen im kalifornischen Nevada County eingeschlagen hat. Auch andere Augenzeugen berichteten am Wochenende von einem Feuerball, der niedergegangen sei. Doch die Raumfahrtbehörde NASA zweifelt an dieser Version.