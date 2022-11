Fahndung nach Einbrecher: Wer kennt diesen Mann?

Die Unbekannten hatten sich in der Nacht auf 18. Juni 2022 Zugang zu insgesamt vier Clubhäusern von Sportanlagen und Gastronomiebetrieben in Moosburg verschafft und daraus Bargeld gestohlen. „Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. An einem der Tatorte konnte ein Einbrecher von einer Überwachungskamera gefilmt werden“, heißt es seitens der Polizei, die nun um zweckdienliche Hinweise bittet.