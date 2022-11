Kinder in syrischem Flüchtlingslager gestorben

Eigentlich war das Flüchtlingslager Al-Hol, in dem sich auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger befinden, dazu gedacht, Zivilisten, die durch die Kriege in Syrien und im Irak vertrieben wurden, eine sichere, vorübergehende Unterkunft und Zugang zu humanitärer Hilfe zu bieten. Mittlerweile habe sich Al-Hol jedoch „zu einer Art Freiluftgefängnis entwickelt“, schreibt Ärzte ohne Grenzen in dem Bericht mit dem Titel „Between two fires: danger and desperation in Syria‘s Al-Hol camp“.