Syrische Kinder flüchteten allein nach Österreich

Der eine ist 12, der andere erst zehn Jahre alt. Gemeinsam hockten sie am Samstag in Nikitsch am Straßenrand unter dem Licht einer Laterne, als rundum noch absolute Dunkelheit herrschte. Mitten in der Nacht waren die beiden Kinder aus Syrien nach ihrer verzweifelten Flucht durch Ungarn über die Staatsgrenze nach Österreich marschiert.