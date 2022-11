Bozen besiegt Salzburg und baut Führung aus

Der HCB Südtirol hat mit einem knappen Sieg im Schlager gegen Verfolger Salzburg am Sonntag in der letzten Runde vor der Länderspielpause die Tabellenführung in der ICE Hockey League ausgebaut. Nach dem knappen 1:0-(0:0,1:0,0:0)-Heimerfolg liegen die Bozener nun sechs Punkte vor dem zweitplatzierten Titelverteidiger. Die Black Wings schoben sich zwischen die punktegleichen Salzburger und Innsbrucker mit einem 4:2-(0:1,1:1,3:0)-Sieg bei den Graz 99ers auf Rang drei.