Drogenopfer vererbte Skorpion und Vogelspinnen

Einer Drogen-Überdosis dürfte kürzlich ein Linzer in einer Wohnung in der Rudolfstraße in Urfahr zum Opfer gefallen sein. Seine geschockte Lebensgefährtin alarmierte nicht nur Notarzt und Bestatter, sondern musste in Folge auch die ICARA Tierrettung um Hilfe bitten. Der Grund für die Anforderung: Der Verstorbene hatte im Schlafzimmer – auf einem Regal gegenüber dem Bett – gleich mehrere exotische Spinnentiere gehortet.