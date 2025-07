Entscheidung in tragischem Unfalldrama von Mattsee

Aufprall gehört

Am nächsten Tag stellte sich ein damals 24-Jähriger aus OÖ bei der Polizei. Er meinte, in seinem BMW X3 einen Aufprall gehört, aber an einen Crash mit einem Wildtier gedacht, und die junge Frau nicht gesehen zu haben. Am 14. Jänner stand er vor Gericht. Während er Reue zeigte, betonte sein Anwalt, dass Jeanette alkoholisiert und entgegen der Verkehrsregeln auf der Landstraße ging.