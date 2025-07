Mühlviertler kaufen 30-Millionen-Firma aus Wien

40 Beschäftigte

Der Zaunhersteller aus Wien beschäftigt 40 Mitarbeiter in Österreich – die Arbeitsplätze sollen auch nach der Übernahme erhalten bleiben. Produktentwicklung, Vertrieb und Verwaltung passieren in Österreich. Zur Herstellung der Zäune, Balkone und Tore gibt es neben einem heimischen Produktionsstandort auch einen in Polen mit rund 300 Beschäftigten.