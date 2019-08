Vogelspinne war in einem Linzer Garten unterwegs

„Die Vogelspinne war sicher schon länger unterwegs“, meint Wilhelm Schnebel, Tierrettung OÖ, irritiert: „Der Besitzer hat den Verlust nicht bei der Polizei gemeldet.“ Der Biss einer Vogelspinne ist für Menschen zwar nicht tödlich, kann aber schmerzhaft und für Allergiker gefährlich sein. Eine mutige Anrainerin fing die Spinne ein, übergab sie der Tierrettung, die nun den Besitzer sucht. „Es meldeten sich drei Halter, einer in Lambach, zwei in Linz, alle vermissen offenbar eine Vogelspinne“, sagt Schnebel. Einer wohnt in derselben Straße: „Er wird es sein. Wir überprüfen, ob seine Papiere zur Haltung exotischer Tiere korrekt sind.“