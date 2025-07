Kanadier kaufen heimischen Kunststoff-Spezialisten

AvenEx ist ein Spezialisten für Baustofffolien und Laminate mit Hauptsitz in Vancouver in Kanada. Arbeitsplätze und der Standort in Lenzing sollen nach der Übernahme erhalten bleiben. Geplant ist laut Medienbericht ein Ausbau des Standorts als globales Forschungs- und Entwicklungszentrum. Auch der Name Lenzing Plastics soll übernommen werden.

13 Millionen Euro Gewinn

Lenzing Plastics setzte laut Bilanz 2024 zuletzt 135 Millionen Euro um und wies einen Betriebsgewinn von gut 13 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der Größenordnung von 15 bis 17 Millionen Euro aus. Beschäftigt werden derzeit rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.