Exotische Tiere in Österreichs Haushalten?

Kreuzspinnen oder Ohrwürmer haben wir alle wohl schon einmal bei uns zu Hause gesichtet, und jeder von uns kennt wohl auch die Bilder von sogenannten Bananenspinnen, die sich manchmal durch Obstlieferungen aus fernen Ländern in unsere Supermärkte verirren. Das sind Ausnahmen, aber bedingt durch den Klimawandel kommt es auch immer häufiger vor, dass sich exotische Tiere in unseren Breitengraden dauerhaft ansiedeln. Beispiele dafür sind die Nosferatu-Spinne, die mittlerweile in Österreich heimisch ist, oder Skorpione, die man bisher nur aus Kroatien kennt. Hatten Sie vielleicht auch schon Besuch von exotischen Tieren in Ihrem Haus oder Garten? Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!