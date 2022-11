Fahrrad-Akku verursacht Hochhausbrand in New York

Zu einer spektakulären Rettung kam es bei einem Brand mitten in New York. Der Lithium-Ionen-Akku eines E-Fahrrads hatte in einem Wohnhaus ein Feuer ausgelöst. Mindestens 38 Menschen wurden verletzt. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Eine Frau und eine weitere Person konnten nur über das Fenster ihrer Wohnung gerettet werden.