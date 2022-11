Als Almwirt auf der Katrin das Leben genießen

Schon im elterlichen Gasthaus „Voralpenhof“ in Ried im Traunkreis servierte Klein-Roland den Gästen mit Leidenschaft. Nach der Hotelfachschule in Bad Leonfelden kellnerte er im Schloss Seefels, Pörtschach und im Hospiz am Arlberg: „Ich hab’ sogar für die wunderschöne Caroline von Monaco serviert.“ Schimpl drängte es aber in die weite Welt: „Ich war auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik unterwegs.“ Schon bald meldete sich seine Schwester Gudrun, die im Zillertal die bekannte Schuhmarke „Geierwally“ entwickelt hatte. Er übernahm das Marketing und landete gleich bei der größten Schuhmesse der Welt in Las Vegas einen Coup: „Die Amerikaner gaben mir keinen Stand, weil wir eine kleine Firma aus dem unbekannten Österreich waren.“