Messerattacke im Waschsalon: Mann (46) in Haft

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, am vergangenen Mittwoch den 42-jährigen Mann in einem Waschsalon mit dem Messer am Rücken schwer verletzt zu haben. Die Polizisten konnten bei der Kontrolle des Mannes am Urban-Loritz-Platz auch ein Messer sicherstellen, bei dem es sich offenbar um die Tatwaffe handelt.