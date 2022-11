Suchaktion nach Arbeiter: „Schlief nur Rausch aus“

„Schlief Rausch aus“

Um 17.58 Uhr wurde der Abgängige am Grundstück des Hofes schließlich unverletzt aufgefunden. Doch damit hat niemand gerechnet: „Er gab an, dass er nach entsprechendem Alkoholkonsum in der Vornacht alleine sein wollte und deshalb auf Heuballen in einem Nebengebäude geschlafen hat“, schildert ein Polizist aus St. Veit. Mehr als Hundert Einsatzkräfte haben nach ihm gesucht.